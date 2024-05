Qualità della Vita: Le Top City per Famiglie e Figli

Una nuova ricerca rivela le migliori città italiane per la qualità della vita familiare, con Sondrio al primo posto seguita da Ravenna e Trieste. Presentato in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, il rapporto si basa su 12 indicatori che misurano il benessere delle diverse fasce d'età: bambini, giovani e anziani. I risultati completi saranno pubblicati sul Sole 24 Ore il prossimo lunedì 27 maggio.

Sondrio in Testa per i Bambini

Sondrio si distingue per la qualità della vita dei bambini, con alti punteggi nella competenza numerica e alfabetica e nell'indice Sport e Bambini. Ravenna e Trieste si piazzano sul podio, mentre Gorizia segue da vicino. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di iniziative e infrastrutture dedicate al benessere dei più giovani, come parchi, strutture sportive e programmi educativi.

Gorizia al Top per i Giovani

Gorizia si conferma eccellente anche nel benessere dei giovani, seguita da Ravenna e Forlì Cesena. Le province emiliano-romagnole mantengono una presenza costante nella top 10, confermando l'attenzione delle autorità locali verso politiche giovanili inclusive e opportunità di crescita professionale e sociale.

Trento Prima per gli Anziani

Trento si conferma la migliore per la qualità della vita degli anziani, mantenendo il primato anche quest'anno. Questo risultato riflette l'impegno delle autorità nel fornire servizi sanitari, sociali e ricreativi che soddisfano le esigenze specifiche della popolazione anziana, promuovendo un invecchiamento attivo e soddisfacente.

Nord Italia in Testa

Le tre regioni del Trentino Alto Adige, della Lombardia e del Veneto dominano la classifica, confermando la distribuzione del benessere territoriale nel paese. Le province meridionali tendono a posizionarsi in coda alla classifica, sottolineando la necessità di maggiori investimenti e politiche mirate per migliorare la qualità della vita in queste aree.

Grandi Metropoli con Performance Varie

Le grandi città italiane mostrano performance miste, con Milano in ascesa ma Bari, Napoli, Palermo e Roma tra quelle con punteggi inferiori. Questa variazione evidenzia l'importanza di affrontare le sfide urbane specifiche e di adottare strategie mirate per migliorare la qualità della vita dei residenti, specialmente nelle aree più popolose e dense.