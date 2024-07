Quarta Ondata di Caldo: Italia nella Morsa delle Alte Temperature

Sta per iniziare la quarta ondata di caldo che attraverserà l'Italia da nord a sud, portando temperature di 6-8°C superiori alla media stagionale. Questa nuova ondata, che raggiungerà il picco tra giovedì e venerdì, colpirà con particolare intensità la Val Padana centro-orientale e il Centro-Sud, con massime che toccheranno i 36-38°C e punte di 40-41°C al meridione.

Non saranno solo le ore diurne a essere soffocanti: anche le notti si preannunciano difficili a causa dell'afa, con temperature minime che non scenderanno sotto i 20°C. Questo scenario aggraverà il disagio per la popolazione, costretta a convivere con un caldo opprimente anche durante il riposo notturno.

Nel fine settimana, si prevede un lieve cedimento dell'anticiclone sul bordo settentrionale del paese, che potrebbe portare a qualche fenomeno di instabilità al Nord Italia. Tuttavia, nel resto della penisola, il sole e il caldo intenso continueranno a dominare incontrastati.

Questa ondata di calore non interessa solo l'Italia ma si estende anche all'Europa orientale, portando temperature anomale per la stagione in diversi Paesi. Le nazioni dell'Europa centrale, meridionale e orientale saranno coinvolte, registrando valori termici significativamente superiori alla norma.

Caratterizzata dalla sua estensione e durata, anche fino a 10 giorni, questa ondata di caldo aggrava le condizioni di siccità già critiche in molte aree del Mediterraneo e dell'Italia. La situazione meteorologica in atto e prevista influenzerà inoltre la concentrazione di inquinanti, variabile a seconda delle condizioni locali.

La popolazione è invitata a prendere le necessarie precauzioni per affrontare al meglio questa nuova ondata di caldo, proteggendosi dal sole e mantenendosi idratata.