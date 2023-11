Quattro arbitri di Karate diventano eroi improvvisati in un incidente stradale nella notte

La sera del 12 novembre 2023, quattro arbitri di Karate della Fijlkam si sono trovati coinvolti in un grave incidente stradale sulla SP 652 al KM 25, tratto VI vicino ad Ateleta. Mirko Di Crescenzo di Guardiagrele, Giorgio Pica di Chieti, Stefano Colarossi di Spoltore e l'Avvocato Daniele Contrisciani stavano tornando da Eboli dopo l'Open Karate Campania.

Il tragitto, tuttavia, è stato interrotto da un incidente frontale avvenuto pochi minuti prima del loro arrivo. Due auto, una Audi A3 e una Lancia Delta, erano coinvolte in un violento impatto, lasciando due persone gravemente ferite e intrappolate tra le lamiere.

Nonostante la situazione buia e pericolosa, i quattro arbitri si sono fermati immediatamente per prestare soccorso. Mirko Di Crescenzo si è recato presso l'Audi, mentre gli altri tre hanno assistito il conducente della Lancia Delta. L'Avvocato Daniele Contrisciani ha chiamato i soccorsi, indicando la posizione precisa dell'incidente e gestendo la situazione iniziale.

Con coraggio e prontezza, il gruppo ha collaborato nell'assistenza delle vittime. Giorgio Pica, utilizzando una chiave per smontare le gomme, ha rotto il vetro posteriore della Lancia Delta, evitando un potenziale pericolo di esplosione. Stefano Colarossi ha messo in sicurezza l'autovettura dei colleghi e ha segnalato la posizione con le luci di emergenza.

Nonostante la chiamata ai soccorsi, un'auto dei Carabinieri è passata casualmente e ha fornito ulteriore assistenza illuminando l'interno delle vetture coinvolte. Successivamente, sono giunti un'ambulanza e i vigili del fuoco di Agnone, che hanno lavorato con precisione per liberare entrambe le persone intrappolate. Il primo automobilista è stato estratto più agevolmente, mentre per il secondo, gravemente ferito, è stato necessario un intervento più complesso.

Grazie al coraggio e alla prontezza d'animo dei quattro arbitri di Karate, entrambe le vittime sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La strada è stata infine liberata in tarda notte, mentre l'eroica azione dei quattro arbitri è stata riconosciuta e celebrata.