RIVOLUZIONE FISCO: Rateizzare le cartelle? Ecco la guida ufficiale: come fare!

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno pubblicato una guida ufficiale online che illustra come affrontare la rateizzazione delle cartelle di pagamento, fornendo informazioni chiare su come presentare le richieste e pagare le somme dovute. La guida si rifà alla riforma fiscale introdotta con il decreto del 27 dicembre 2024, che segna importanti cambiamenti nel sistema di riscossione, operativi dal 1° gennaio 2025.

Una delle principali novità riguarda l'aumento del numero massimo di rate che un contribuente può richiedere. In base alla riforma, il numero di rate concedibili passerà dalle precedenti 72 a 84, ovvero 7 anni, per le richieste presentate tra il 2025 e il 2026. Per le istanze del 2027 e 2028, si arriverà a 96 rate (8 anni), e dal 2029 il massimo sarà di 108 rate (9 anni). Se il debito è inferiore a 120.000 euro, i contribuenti possono richiedere fino a 84 rate senza dover documentare la difficoltà economico-finanziaria, basta una dichiarazione che attesti una situazione di difficoltà temporanea.

Per gli importi superiori ai 120.000 euro, però, sarà necessario presentare una documentazione che dimostri la difficoltà economica per accedere a una rateizzazione maggiore. In ogni caso, per calcolare l'importo delle rate e verificare se il contribuente ha diritto a una dilazione, è possibile utilizzare il simulatore online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile sul sito ufficiale. Inoltre, tutte le informazioni relative alla modulistica e alle modalità di invio delle richieste di rateizzazione sono accessibili online, anche attraverso un QR code presente nei moduli di istanza.

Il nuovo sistema permette una maggiore flessibilità nel pagamento delle cartelle fiscali, favorendo chi si trova in difficoltà senza compromettere l'efficienza della riscossione.