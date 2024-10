Ragazza di 15 anni scompare mentre va a scuola: ricerche in corso a Santa Maria Imbaro

Adolescente non rientra a casa dopo essere uscita per andare a scuola. Si sospetta sia in compagnia di un ragazzo maggiorenne.

Quindicenne sparisce nel tragitto per la scuola, allarme tra i familiari

Preoccupazione a Santa Maria Imbaro per la scomparsa di Chiara Casturà, una ragazza di 15 anni, residente nel comune in provincia di Chieti, che non è più rientrata a casa dopo essere uscita per andare a scuola. L'adolescente frequenta l'istituto De Titta di Lanciano, ma oggi non ha fatto ritorno a casa, gettando i suoi familiari nell'angoscia. I genitori, non vedendola rientrare, hanno contattato immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le ricerche.

Chiara è alta circa 170 cm, indossava una felpa rossa, una canotta nera e dei jeans al momento della scomparsa. Le prime ipotesi suggeriscono che la ragazza possa trovarsi in compagnia del suo ragazzo maggiorenne, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni e hanno chiesto la collaborazione della cittadinanza per eventuali segnalazioni. Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare il numero 112 o rivolgersi direttamente alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Imbaro.

La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia di Chiara, offrendo supporto e solidarietà. Le ricerche proseguono senza sosta e coinvolgono non solo le forze dell'ordine, ma anche volontari e conoscenti della ragazza, nella speranza di avere presto notizie positive.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle possibili circostanze della scomparsa. Tuttavia, casi simili richiamano l'attenzione sull'importanza di diffondere informazioni tempestive, soprattutto tra i giovani, e di prestare attenzione ai segnali che potrebbero indicare situazioni di disagio o allontanamento volontario.

Il nome di Chiara Casturà si aggiunge purtroppo a una lista di adolescenti che, negli ultimi anni, hanno fatto perdere le loro tracce in circostanze simili. Le indagini cercano di chiarire se ci siano elementi che possano aiutare a ricostruire i movimenti della ragazza nelle ore successive alla sua uscita di casa.

L'auspicio delle forze dell'ordine e dei familiari è che Chiara possa essere ritrovata presto e in buone condizioni. Intanto, le ricerche continuano a espandersi su tutto il territorio circostante, con la speranza di ottenere presto informazioni concrete che possano ricondurre la giovane a casa.