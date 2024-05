Rapina Fallita a "Città della Musica": Due Senegalesi Arrestati dai Carabinieri di Pescara

Flagranza di Reato: Tratti in Arresto Due Cittadini Senegalesi Sorpresi a Rubare Cavi in Rame.

Durante la tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno arrestato due cittadini senegalesi, un 42enne e un 22enne, sorpresi a tentare il furto di cavi in rame presso il complesso noto come "Città della Musica" in via Raiale.

Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i militari hanno bloccato uno dei malviventi mentre tentava di scavalcare la recinzione del complesso. Successivamente, all'interno del locale caldaie, è stato scoperto un individuo intento a tagliare e sguainare cavi in rame per una lunghezza complessiva di oltre 70 metri.

Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito il successo del tentativo di furto. I due uomini sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pescara Principale, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che uno dei due arrestati era già sottoposto agli arresti domiciliari, pertanto è stato deferito anche per il reato di evasione.

Gli approfondimenti investigativi proseguiranno per valutare l'esercizio dell'azione penale in merito a questo caso.