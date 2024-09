Rapina Violenta a Mosciano Sant'Angelo: Ristoratrice Aggredita e Ferita

Due uomini incappucciati rapinano una ristoratrice e la spintonano violentemente, provocandole una ferita alla mano.

Nella notte scorsa, due uomini incappucciati hanno messo a segno una rapina violenta a Mosciano Sant'Angelo, aggredendo la titolare di un ristorante locale. Dopo aver chiuso l'attività, la donna stava per salire nella sua auto quando i rapinatori hanno aperto lo sportello del lato passeggero, sottraendo la borsa della ristoratrice, che conteneva una parte consistente dell’incasso della serata.

Alla vista del furto, la donna è scesa dall’auto e ha tentato di bloccare uno dei malviventi afferrandogli le gambe. Tuttavia, è stata brutalmente spintonata e sbattuta a terra, riportando una lievi ferita alla mano. L’intervento dei carabinieri della stazione di Mosciano Sant'Angelo e del nucleo radiomobile di Giulianova è stato tempestivo. Dopo aver soccorso e tranquillizzato la ristoratrice, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare i rapinatori che erano fuggiti a piedi.

La rapina ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, già nota per episodi di criminalità. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e prevenire simili attacchi in futuro.