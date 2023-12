Rapina a Mano Armata nel Garage: Commerciante Minacciata da Due Malviventi in Fuga su Scooter

"Momenti di Paura per la Vittima: Pistola Puntata e Borsa con Incasso del Fine Settimana Rubata"

Questa mattina, una commerciante è stata vittima di un'aggressione a mano armata nel garage di via Gramsci, a Giulianova. In un episodio che ha seminato il terrore, due malviventi a bordo di uno scooter hanno minacciato la donna puntandole una pistola e costringendola a consegnare loro la borsa contenente l'incasso del fine settimana, stimato in circa 20mila euro. Dopo il rapido colpo, i due aggressori sono riusciti a fuggire.

L'incidente ha avuto luogo mentre la commerciante si stava dirigendo verso l'auto nel garage, pronta a depositare il denaro presso una banca locale. Purtroppo, i rapinatori erano già presenti nel garage, armati e con il volto probabilmente coperto dai caschi. Senza esitazione, hanno puntato la pistola contro la vittima, intimandole di consegnare la borsa contenente l'incasso.

La donna, visibilmente terrorizzata, ha prontamente ceduto alle richieste dei malviventi. Questi ultimi sono quindi fuggiti rapidamente a bordo dello scooter. I carabinieri sono subito intervenuti sul luogo e hanno avviato ricerche e indagini per identificare e catturare i responsabili di questo vile gesto.