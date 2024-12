Rapina a mano armata al portavalori: bottino da centinaia di migliaia di euro!

Un'operazione audace ha avuto luogo a San Giovanni Teatino: tre rapinatori armati derubano il portavalori, portando via un bottino considerevole. Fortunatamente nessun ferito.

Una rapina audace ha scosso San Giovanni Teatino questa mattina, intorno alle 7, quando tre rapinatori armati hanno aggredito una guardia giurata davanti a una pompa di benzina lungo via Po. Il portavalori blindato, un Fiat Doblo della compagnia Battistolli, stava effettuando il consueto ritiro di denaro quando i malviventi hanno messo in atto il colpo.

I tre uomini, con un'azione fulminea e ben orchestrata, sono riusciti a derubare la guardia giurata e a impossessarsi di quattro cassette contenenti una somma considerevole. Il bottino si aggira su una cifra che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di euro. Nonostante la gravità dell'incidente, fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la rapina, né si sono registrati spari.

La guardia giurata, immobilizzata dai rapinatori, è stata derubata anche della pistola di servizio che portava con sé. L'azione si è svolta in modo rapido e senza lasciare tracce evidenti di violenza.

Le indagini sono già in corso sotto la direzione dei Carabinieri del comando provinciale di Chieti, con il coordinamento della Procura di Chieti. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a fuggire in maniera organizzata o se abbiano lasciato indizi cruciali per il loro identificazione.

L'episodio ha sollevato una preoccupazione diffusa tra i residenti e i lavoratori della zona, già scossi dalla rapidità con cui è stato portato a termine il colpo. L'intervento delle forze dell'ordine potrebbe portare presto a sviluppi significativi, mentre le autorità continuano a seguire diverse piste per ricostruire i dettagli di questa audace rapina.