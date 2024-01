Rapina e inseguimento nel parcheggio del supermercato: Ladro arrestato dalla polizia

Nel cuore del centro cittadino, un cittadino italiano residente all'Aquila è stato arrestato per aver compiuto una rapina con violenza ai danni di una giovane donna nel parcheggio di fronte a un supermercato. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha visto il coinvolgimento tempestivo di un cliente del supermercato che ha deciso di inseguire il ladro.

La segnalazione al numero di emergenza 113 è giunta da un testimone che ha assistito al furto ai danni della giovane ragazza. Il cliente, agendo prontamente, ha inseguito il ladro e ha comunicato costantemente la sua posizione agli agenti della Volante. Grazie a questa collaborazione, il sospetto è stato raggiunto e arrestato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe colpito la vittima, una cittadina straniera, al braccio nel tentativo di strapparle la borsetta con violenza. La ragazza aveva cercato di resistere all'aggressione, ma il ladro aveva utilizzato la forza per costringerla a cedere. La zona in cui si è verificato l'incidente era già stata segnalata in precedenza per una serie di reati, rendendo l'intervento della polizia ancora più significativo per contrastare l'escalation di criminalità nella zona.