Rapina shock nella villa dei D'Orsogna: rubati gioielli e contanti per mezzo milione

Cinque rapinatori armati assaltano la villa dei D'Orsogna a Rocca San Giovanni, saccheggiando cassaforte e fuggendo con un bottino considerevole.

Colpo milionario nella villa dell'imprenditore Valerio D'Orsogna a Rocca San Giovanni, dove una banda di cinque persone, armate di pistole e spranghe, ha messo a segno una rapina dal bottino di quasi mezzo milione di euro. I malviventi, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione lunedì sera, approfittando del rientro dei proprietari.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di rapinatori ha agito tra le 21 e le 22. Mentre quattro di loro facevano irruzione nella villa attraverso una porta-finestra, un quinto complice è rimasto all'esterno, probabilmente per fare da palo e controllare la situazione. Il blitz è avvenuto poco dopo che i coniugi D'Orsogna avevano disattivato il sistema d'allarme della villa, situata in contrada Scalzino, al confine con San Vito Chietino.

All'interno della villa erano presenti soltanto l'imprenditore, 67 anni, e la moglie di 58 anni. I rapinatori, parlando con un marcato accento dell'Est Europa, hanno subito minacciato i coniugi con le pistole, chiedendo di consegnare tutti i beni di valore presenti in casa. La coppia, senza opporre resistenza, ha immediatamente ceduto gioielli, orologi di lusso, borse firmate e denaro contante. Nonostante l'evidente tensione, non sono stati riportati atti di violenza fisica.

Dopo aver svuotato la cassaforte e raccolto il bottino, i malviventi si sono dileguati, lasciando la coppia illesa ma profondamente scossa. La villa, dotata di un sistema di videosorveglianza con una decina di telecamere e protetta da muri di cinta e siepi, non è riuscita a fermare l’azione rapida e organizzata dei rapinatori.

Ora le indagini sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Ortona, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per risalire agli autori del colpo. Al momento, non si esclude la possibilità che la banda abbia pianificato il colpo da tempo, studiando le abitudini dei proprietari e le caratteristiche dell’abitazione.