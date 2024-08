Rc Auto e Carovita: Prezzi alle Stelle e Italiani in Difficoltà

Crescono i costi delle assicurazioni e dei pedaggi autostradali, mentre la benzina offre un raro sollievo.

L'aumento del costo della vita non sembra conoscere tregua, investendo ormai ogni aspetto della quotidianità degli italiani, incluse le spese per l'assicurazione auto. Secondo i dati dell’osservatorio di Segugio.it, i premi per l’Rc Auto hanno raggiunto nuovi massimi storici, segnando un incremento del 27,6% rispetto a due anni fa. Questo ha spinto un quarto degli automobilisti italiani a optare per la rateizzazione del pagamento, nonostante ciò comporti un ulteriore aggravio di costi del 10%.

Rc Auto ai Massimi Storici

Il costo medio delle polizze assicurative è schizzato a 461,60 euro nel luglio 2024, il valore più alto mai registrato dal 2003, quando l'indice Istat era fissato a 100. Oggi, lo stesso indice ha raggiunto 136,3, superando il precedente record di 133,9 registrato alla fine del 2012. Questa impennata di costi sta mettendo sotto pressione le famiglie italiane, già gravate da altre spese in aumento.

Benzina in Calo ma Pedaggi Autostradali in Crescita

Nonostante la crescita dell’Rc Auto, gli automobilisti possono trarre un piccolo sollievo dal recente calo dei prezzi della benzina, che hanno raggiunto i minimi da sei mesi. I prezzi del petrolio sono diminuiti grazie alla crescente disponibilità delle scorte e alla debole domanda globale, influenzata anche dai timori di una recessione negli Stati Uniti. Attualmente, il prezzo medio della benzina al self-service è sceso a 1,841 euro al litro, mentre in autostrada il costo al self-service è di 1,934 euro e al servito è di 2,199 euro al litro.

Tuttavia, i pedaggi autostradali continuano a registrare aumenti significativi. Un esempio è il costo di un viaggio da Torino a Palermo, che Assoutenti valuta in ben 175,6 euro. Questi aumenti annullano in parte i benefici del calo dei carburanti, rendendo gli spostamenti estivi un vero salasso per le famiglie italiane.

Implicazioni per Consumatori e Economia

Il Codacons sottolinea che, nonostante la diminuzione del 4,6% nel costo della benzina rispetto allo stesso periodo del 2023, i vantaggi per i consumatori rimangono limitati. L’associazione consumatori Assoutenti aggiunge che, sebbene la riduzione dei prezzi del carburante sia una buona notizia per chi viaggia in auto durante le vacanze, gli automobilisti dovranno comunque fare i conti con il caro-pedaggi e i costi elevati dell’Rc Auto.

In sintesi, l'aumento dei costi di assicurazione e autostrada, sebbene bilanciato da un calo dei prezzi della benzina, continua a rappresentare una sfida significativa per le famiglie italiane. La situazione evidenzia la necessità di monitorare attentamente le spese e cercare soluzioni per mitigare l'impatto economico di questi aumenti sui bilanci familiari.