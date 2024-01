Record di Multe nel 2023: Telecamere ai Semafori Incassano oltre 20 Milioni di Euro

Le telecamere ai semafori, in particolare i temibili T-red, hanno contribuito al raggiungimento di un record di oltre 20 milioni di euro di sanzioni nel corso del 2023, secondo quanto riportato dalla polizia locale. La cifra rappresenta quasi il doppio di quanto previsto nel bilancio del Comune ed è stata resa nota dal comandante della polizia locale, Danilo Palestini.

Il documento rende noti gli accertamenti delle entrate relative alle multe al Codice della strada nel periodo dal primo ottobre al 19 dicembre 2023. In dettaglio, nel corso dell'intero anno, sono stati accertati complessivamente oltre 20.6 milioni di euro, con un aumento significativo rispetto ai 15.8 milioni registrati fino a settembre dello stesso anno.

Tuttavia, il totale incassato dalla polizia locale per le sanzioni al Codice della strada si attesta a 8.5 milioni di euro, suddivisi in 7.5 milioni a titolo di sanzioni, 545.645,02 euro per spese postali e 418.500,6 euro per spese amministrative. Il credito accertato, che include preavvisi, verbali contestati e/o notificati e ordinanze notificate, ammonta invece a 11.6 milioni di euro.

La controversa presenza dei T-red nei semafori è stata criticata dal centrosinistra. Il capogruppo del Pd, Piero Giampietro, ha affermato: "Siamo di fronte alla più grande tassazione mai imposta ai pescaresi in così pochi mesi". Ha inoltre accusato il Comune di colpire i cittadini in modo disincentivante, sottolineando che la missione educativa degli strumenti come i T-red è fallita. Giampietro ha infine criticato la scelta di posizionare queste telecamere non negli incroci più pericolosi, ma in quelli più redditizi.