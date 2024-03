Record di Vladimir Putin alle elezioni russe: 87,29% dei voti

Con il quasi totale delle schede scrutinate, la Commissione elettorale centrale ha annunciato che Vladimir Putin ha ottenuto l'87,29% dei voti, stabilendo così un nuovo record per la storia presidenziale russa. Questo risultato, il più alto mai registrato per un presidente eletto nel paese, è stato reso noto da Interfax. L'affluenza alle urne è stata del 77,44%, segnando il picco massimo nella storia moderna della Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato il risultato definendolo "unico" e indicativo del sostegno consolidato del paese al percorso intrapreso da Putin. Ha inoltre respinto le critiche dei Paesi occidentali, definendo "assurdi" i giudizi che definiscono illegittime le elezioni russe.

Tuttavia, il gruppo di monitoraggio indipendente russo Golos ha dichiarato che queste elezioni presidenziali, in cui Putin ha ottenuto quasi il 90% dei voti, sono state "le più fraudolente e corrotte" nella storia del paese. Secondo Golos, la campagna elettorale si è svolta in un contesto in cui i principi fondamentali della costituzione russa, che garantiscono i diritti e le libertà politiche, non erano effettivamente in vigore.

L'Unione Europea, rappresentata dall'alto rappresentante Josep Borrell, ha condannato il processo elettorale russa, definendo le elezioni "non libere né giuste", caratterizzate dalla repressione e dall'intimidazione. Borrell ha anche criticato il fatto che le elezioni si siano svolte in alcune regioni dell'Ucraina, violando la sovranità del paese.

Altri leader mondiali, come il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il ministro degli Esteri britannico David Cameron, hanno espresso il loro rifiuto nel riconoscere l'elezione di Putin, sottolineando le violazioni dei principi democratici e la repressione politica in Russia.

Tuttavia, diverse nazioni, tra cui la Cina, l'Iran e la Corea del Nord, hanno inviato congratulazioni a Putin per la sua rielezione, sottolineando il loro impegno per il mantenimento e il potenziamento delle relazioni bilaterali con la Russia.

Il risultato delle elezioni russe continua quindi a suscitare reazioni contrastanti a livello internazionale, riflettendo le complesse dinamiche politiche e diplomatiche che coinvolgono il paese e il suo presidente.