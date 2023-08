Record di sbarchi a Lampedusa: Oltre 1.500 migranti approdano sull'isola, 45 soltanto nella giornata

Lampedusa continua a registrare un incessante flusso di arrivi di migranti. Dopo lo sbarco avvenuto ieri di 357 individui, recuperati da 10 piccole imbarcazioni intercettate dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza al largo dell'isola, la situazione ha raggiunto nuovi vertici. Dalla mezzanotte di ieri e nel corso della sola giornata di venerdì, ben 45 sbarchi sono stati contabilizzati, superando così il precedente massimo di 43 sbarchi in un singolo giorno.

Il numero complessivo dei migranti giunti sull'isola ammonta ora a 1.589 persone, rendendo l'attuale afflusso uno dei più consistenti di sempre. L'hotspot locale, incaricato di gestire l'accoglienza e l'identificazione dei migranti, ospita al momento un totale di 2.882 individui.

Le imbarcazioni provengono principalmente da Sfax, Kerkennah, Chebba in Tunisia e da Zuara in Libia. Tra i passeggeri a bordo delle ultime 10 barche, si contavano cittadini provenienti da diverse nazioni, tra cui Tunisia, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Egitto, Eritrea, Ghana, Malaysia, Nigeria, Liberia e Sudan. In corso è l'operazione di trasferimento di 101 migranti: costoro saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, programmato per attraccare a Porto Empedocle nelle prime ore di sabato.

La Prefettura di Agrigento, da parte sua, ha già pianificato ulteriori interventi per far fronte all'incremento delle presenze. Nella mattinata di sabato, è previsto lo spostamento di ulteriori 750 migranti dalla struttura di primissima accoglienza. La situazione rimane quindi fluida e in via di evoluzione, richiedendo costante attenzione e coordinamento da parte delle autorità competenti.