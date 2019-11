Recuperati dal CNSAS, sul Gran Sasso alpinisti sorpresi dal Maltempo

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas-Sasa) e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) hanno operando per qualche ora sul Corno Grande del Gran Sasso, versante aquilano, per prestare soccorso a due persone in difficoltà in prossimità della vetta.

I malcapitati, Hanno atteso l’arrivo dei soccorsi a pochi metri dalla vetta di Corno Grande, sul versante aquilano del Gran Sasso, i due alpinisti marchigiani, che dopo essere saliti per la via denominata Direttissima, sono stati sorpresi dal maltempo e hanno deciso, intorno alle 13,00, di lanciare l’allarme ai soccorritori alpini della Guardia di Finanza.

Una squadra dei Sagf li ha raggiunti intorno alle 16,00, in supporto lungo il percorso anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

I due, recuperati in buone condizioni di salute, sono stati assicurati con le corde e coadiuvati nella discesa fino a Campo Imperatore.