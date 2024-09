“Red Flag” In Dating: Essere Celiaci è Davvero un Ostacolo Così Grande?

Per molti, seguire una dieta priva di glutine è visto come un capriccio, ma per chi è affetto da celiachia, è una necessità vitale. Purtroppo, questo ha portato molte persone a essere etichettate come “difficili” in campo sentimentale. La realtà è ben diversa.

Questo articolo, originariamente pubblicato su "Metro", è stato scritto dalla giornalista e influencer Alice Giddings, che condivide in prima persona la sua esperienza di vita con la celiachia e le difficoltà affrontate nel mondo degli appuntamenti.

Non avrebbe mai pensato di essere considerata un “red flag” quando si tratta di incontri. Eppure, a quanto pare, il suo stato di salute la rende poco appetibile sul piano sentimentale.

Alice ci tiene a chiarire: non è una persona complicata con cui uscire. Arriva puntuale agli appuntamenti, è interessata a conoscere l’altra persona e non si aspetta che il partner paghi l’intero conto. Insomma, è una persona indipendente: ha una carriera di successo, ottimi amici, vive da sola e gestisce bene i suoi soldi. In poche parole, si definisce una “buona occasione” per chiunque.

Allora perché un quinto della popolazione britannica la considera una “bandiera rossa”? La risposta è semplice: è intollerante al glutine. Ma per lei, non è una scelta di vita. È affetta da celiachia.

La celiachia è una malattia autoimmune che porta il sistema immunitario ad attaccare i tessuti sani ogni volta che si ingerisce glutine. Questo danneggia l’intestino, impedendo l’assorbimento dei nutrienti necessari. Se non segue una dieta rigorosamente priva di glutine, rischia conseguenze gravi, come un aumento della probabilità di sviluppare tumori, incluso il cancro al piccolo intestino e il linfoma di Hodgkin.

Ma nel mondo degli appuntamenti, essere celiaci può trasformarsi in un vero incubo. Secondo una ricerca condotta da Warburton's, un terzo dei britannici eviterebbe di invitare a cena una persona che segue una dieta senza glutine. Un quarto richiederebbe addirittura agli ospiti celiaci di portarsi il proprio cibo, una pratica che spesso Alice deve adottare per evitare problemi di contaminazione incrociata. Più della metà, invece, ammette di non sapere cosa cucinare per chi ha questa esigenza alimentare.

Alice è stata diagnosticata a 19 anni, dopo due anni di problemi di salute. La notizia è arrivata proprio quando era di nuovo single e pronta a lanciarsi nel mondo degli appuntamenti. Sei mesi dopo la diagnosi, stava flirtando con un ragazzo in un bar universitario. La conversazione andava bene, fino a quando lui le offrì un sorso della sua birra. Alice rifiutò gentilmente spiegando che non poteva berla perché celiaca. La reazione del ragazzo fu inaspettata: le versò la birra in faccia dicendo “Non fare la schizzinosa”.

Nonostante fosse un caso estremo, non è stata l’unica volta in cui Alice è stata sminuita per la sua condizione. Durante i suoi incontri, specie su app come Tinder e Hinge, cercava di evitare l’argomento, ma quando arrivava il momento di scegliere un ristorante, doveva essere onesta. A quel punto, spesso si trovava di fronte a commenti del tipo: “La tua vita dev’essere un inferno” o “Io continuerei a mangiare glutine, onestamente”.

Le capitava anche di dover prenotare il ristorante perché il suo appuntamento non si sforzava nemmeno di cercare un locale con un menù adatto. Tuttavia, ci sono state eccezioni. Il suo attuale partner, ad esempio, è stato molto premuroso. Prima del loro primo appuntamento, ha chiesto a una sua collega celiaca di preparare una lista di ristoranti sicuri. L'ha portata da Pho, una catena vietnamita che offre un menù quasi interamente privo di glutine.

Una volta trovato qualcuno che rispetta la tua condizione, c’è un altro ostacolo da superare: incontrare i genitori. Fare una buona impressione diventa complicato quando devi elencare cosa possono o non possono cucinare e come devono farlo. Una semplice svista può costringerti a rifiutare il pasto che hanno preparato, rischiando di sembrare ingrati. Ci vuole tempo per imparare a cucinare per qualcuno con esigenze alimentari specifiche.

Nonostante sia Alice a dover convivere con questa malattia, spesso è proprio lei a dover fare accomodamenti per gli altri. La verità è che uscire con una persona celiaca non è complicato, richiede solo un po' di impegno.

Quindi, forse, se non sei disposto a fare questo piccolo sforzo, il vero “red flag” sei tu.