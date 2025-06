Referendum 2025: flop clamoroso, affluenza sotto il 30% e opposizioni in crisi

I dati parziali confermano il fallimento dei cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza, con un'affluenza nazionale intorno al 30%.

Il referendum abrogativo tenutosi l'8 e il 9 giugno 2025 ha registrato un clamoroso insuccesso, con l'affluenza che si è attestata intorno al 30%, ben al di sotto del quorum necessario del 50% più uno degli aventi diritto. I cinque quesiti sottoposti al voto riguardavano principalmente il lavoro e la cittadinanza, temi su cui si sono concentrati gli appelli del centrosinistra. Tuttavia, nonostante gli sforzi per mobilitare l'elettorato, la partecipazione è stata insufficiente per validare la consultazione.

Secondo i dati parziali, l'affluenza media nazionale si è fermata al 22,7%, con punte più basse in regioni come il Trentino-Alto Adige, dove si è registrato meno del 20%, e il dato più alto in Toscana, che ha sfiorato il 39% . In alcune località, come Matera, l'affluenza ha superato il quorum, ma questi casi isolati non sono stati sufficienti a influenzare l'esito complessivo.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato l'esito del referendum attribuendo la bassa partecipazione all'astensione organizzata da parte di esponenti del centrosinistra, come Elly Schlein e Angelo Bonelli, che avrebbero scoraggiato i cittadini dal recarsi alle urne . Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso preoccupazione per l'efficacia dello strumento referendario, suggerendo la necessità di una riforma per evitare sprechi di risorse e migliorare la partecipazione.

Dall'altro lato, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha parlato di "vittoria dell'astensionismo organizzato", criticando il quorum come ostacolo alla democrazia e proponendo la sua abolizione . Tuttavia, nonostante l'insuccesso del referendum, i promotori dei quesiti hanno sottolineato l'importanza di aver portato al centro del dibattito pubblico temi rilevanti come la riforma della legge sulla cittadinanza.