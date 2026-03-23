Referendum giustizia, il No vince: Meloni “rispettiamo il voto, avanti”

Affluenza vicina al 59% e risultati ormai definitivi: soddisfazione tra i sostenitori del No, mentre il governo ribadisce rispetto e continuità dell’azione politica

Si consolida l’esito del referendum sulla giustizia, con la vittoria del No e un’affluenza nazionale che sfiora il 59%. I dati ufficiali, pubblicati sul portale Eligendo, indicano una partecipazione pari al 58,93%, valore che non include ancora il voto degli italiani all’estero ma che conferma un coinvolgimento significativo dell’elettorato.

Le parole della presidente del Consiglio

Nel dibattito politico, particolare rilievo assume la posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha commentato l’esito con un messaggio istituzionale: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano”. Una dichiarazione che sottolinea la volontà del governo di proseguire nel proprio percorso, pur prendendo atto del risultato referendario.

Il fronte del No: soddisfazione per il risultato

Tra i sostenitori del No, emerge la soddisfazione per un risultato interpretato come una risposta chiara degli elettori. Enrico Grosso, presidente del comitato “Giusto Dire No”, ha evidenziato come la scelta comunicativa abbia inciso sull’esito: “Abbiamo trattato gli elettori da adulti e gli elettori hanno risposto da persone adulte”, sottolineando che la sincerità del messaggio sarebbe stata premiata dalla maggioranza degli italiani.

Le reazioni dal mondo del lavoro e della società civile

Dal fronte sindacale, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha parlato di una “nuova primavera per il Paese”, invitando i cittadini a partecipare a momenti pubblici di confronto e celebrazione. Secondo Landini, il risultato rappresenta un segnale a favore della Costituzione e della tutela dell’autonomia della magistratura, evidenziando anche l’importanza della partecipazione al voto.

Un passaggio politico rilevante

Il risultato del referendum segna un passaggio significativo nel panorama politico nazionale, con implicazioni che potrebbero riflettersi sul confronto istituzionale nei prossimi mesi. La combinazione tra ampia partecipazione e esito netto rafforza il peso politico della consultazione, aprendo una nuova fase di riflessione sul rapporto tra riforme e consenso popolare.