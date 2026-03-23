Referendum giustizia, sfida sul filo: No avanti negli exit poll nazionali

Affluenza significativa e risultati ancora incerti: lo spoglio è in corso mentre i primi dati indicano un vantaggio del No sulla riforma

È in pieno svolgimento lo spoglio delle schede per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15, l’attenzione si concentra sui primi dati ufficiali e sulle proiezioni diffuse dai principali istituti di ricerca.

I risultati aggiornati su affluenza e scrutinio vengono pubblicati in tempo reale sul portale istituzionale “Eligendo” e tramite l’app “Eligendo Mobile”, strumenti di riferimento per il monitoraggio nazionale.

Secondo gli exit poll Opinio Italia per Rai, il No risulterebbe in vantaggio con una forbice compresa tra il 49% e il 53%, mentre il Sì si attesterebbe tra il 47% e il 51%. Il campione analizzato copre circa l’83% degli elettori intervistati al momento della rilevazione.

Indicazioni analoghe arrivano anche dall’instant poll YouTrend per Sky TG24, che conferma una prevalenza del No, stimato tra il 49,5% e il 53,5%, rispetto al Sì, indicato tra il 46,5% e il 50,5%. L’affluenza, secondo queste prime stime, si collocherebbe tra il 56% e il 60%, segnalando una partecipazione significativa.

Il quadro resta comunque in evoluzione, con i dati ufficiali che emergeranno progressivamente nel corso dello scrutinio. La distanza contenuta tra le due opzioni suggerisce un risultato finale ancora aperto, mentre si attende il consolidamento delle proiezioni e dei voti reali provenienti dalle sezioni su tutto il territorio nazionale.