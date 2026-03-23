Cronaca nazionale

Referendum giustizia, sfida sul filo: No avanti negli exit poll nazionali

Cronaca nazionale
Roma (RM)
23 Marzo 2026   15:09  

Affluenza significativa e risultati ancora incerti: lo spoglio è in corso mentre i primi dati indicano un vantaggio del No sulla riforma

È in pieno svolgimento lo spoglio delle schede per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15, l’attenzione si concentra sui primi dati ufficiali e sulle proiezioni diffuse dai principali istituti di ricerca.

I risultati aggiornati su affluenza e scrutinio vengono pubblicati in tempo reale sul portale istituzionale “Eligendo” e tramite l’app “Eligendo Mobile”, strumenti di riferimento per il monitoraggio nazionale.

Secondo gli exit poll Opinio Italia per Rai, il No risulterebbe in vantaggio con una forbice compresa tra il 49% e il 53%, mentre il si attesterebbe tra il 47% e il 51%. Il campione analizzato copre circa l’83% degli elettori intervistati al momento della rilevazione.

Indicazioni analoghe arrivano anche dall’instant poll YouTrend per Sky TG24, che conferma una prevalenza del No, stimato tra il 49,5% e il 53,5%, rispetto al , indicato tra il 46,5% e il 50,5%. L’affluenza, secondo queste prime stime, si collocherebbe tra il 56% e il 60%, segnalando una partecipazione significativa.

Il quadro resta comunque in evoluzione, con i dati ufficiali che emergeranno progressivamente nel corso dello scrutinio. La distanza contenuta tra le due opzioni suggerisce un risultato finale ancora aperto, mentre si attende il consolidamento delle proiezioni e dei voti reali provenienti dalle sezioni su tutto il territorio nazionale.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy