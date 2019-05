Regione Abruzzo, il vice presidente vicario Lolli: "Lascio una Regione in linea con bilancio

"Lasciamo una Regione che si è messa in linea, per quanto riguarda il bilancio, recuperando anche ritardi che si erano accumulati.

È una Regione soprattutto per quanto riguarda i Fondi comunitari, quelli di sua spettanza e competenza, è perfettamente allineata con i target comunitari, come è stato riconosciuto nella cosiddetta N+3 che si è determinata a fine anno".

Lo ha detto il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a margine del passaggio di consegne con il neo presidente Marco Marsilio.

"Naturalmente - ha aggiunto - è una regione che all'interno del suo ente ha tanti problemi a partire dal fatto che è una Regione collocata in due città non si governa benissimo. Le due ricostruzioni, perché due sono stati i terremoti, e il lavoro, sono le due priorità da affrontare con tanto lavoro e impegno perché al di là dei proclami elettorali non esistono bacchette magiche".