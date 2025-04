Regione Abruzzo investe 9mln per 106 dottorati, Santangelo: opportunità storica per i ricercatori

Un finanziamento straordinario per sostenere 106 dottorati di ricerca in Abruzzo, promuovendo l'innovazione e rispondendo alle esigenze del tessuto produttivo regionale.

La Regione Abruzzo ha annunciato un investimento di 9 milioni di euro destinato a finanziare 106 borse di studio per dottorati di ricerca, nell'ambito del programma FSE+ 2021-2027. L'iniziativa mira a formare una nuova generazione di ricercatori, in grado di affrontare le sfide dell'innovazione e di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio.​

L'avviso, pubblicato il 16 aprile 2025, è rivolto alle università abruzzesi, che potranno presentare le candidature entro il 5 maggio 2025. Le borse di studio, del valore di circa 30.000 euro all'anno per tre anni, saranno assegnate a dottorati in settori strategici come automotive, ICT-aerospazio, agrifood, mobilità e turismo sostenibile.​

L'assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, ha sottolineato l'importanza di questo investimento, definendolo una scelta strategica per il futuro della regione. "Con questo intervento, la Regione Abruzzo intende sostenere l'alta formazione e rispondere alle esigenze delle imprese locali, promuovendo la ricerca e l'innovazione", ha dichiarato Santangelo durante la conferenza stampa di presentazione.

Le università coinvolte, tra cui l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi di Teramo e l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, avranno il compito di selezionare i candidati e gestire i programmi di dottorato, in collaborazione con il mondo produttivo e della ricerca. L'obiettivo è creare figure professionali altamente qualificate, capaci di contribuire al trasferimento tecnologico e all'innovazione nelle imprese abruzzesi.

Questo intervento si inserisce in un contesto nazionale in cui la chiusura dei programmi PNRR potrebbe comportare una riduzione delle attività di dottorato. La Regione Abruzzo, con questa iniziativa, intende garantire la continuità e la qualità della formazione dottorale, offrendo nuove opportunità ai giovani laureati e rafforzando il legame tra università e imprese.