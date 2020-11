Restauro Basilica di Collemaggio Fra i tre vincitori patrimonio europeo 'Europa nostra 2020"

L'Ue premia il restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dell'Aquila: il progetto è fra i tre vincitori del premio per il patrimonio europeo 'Europa nostra 2020'. I vincitori sono stati annunciati durante una cerimonia in streaming organizzata dalla Commissione Ue a cui è intervenuta la responsabile per la cultura Maria Gabriel.

Al restauro hanno collaborato le università dell'Aquila, la Sapienza e il Politecnico di Milano. Tra i premiati anche il progetto Tramontana Network III - dedicato alla ricerca del patrimonio materiale e immateriale delle regioni montuose Ue - e la mostra "Auschwitz. Non molto tempo fa. Non lontano", organizzata da Polonia e Spagna. I progetti vincitori riceveranno 10mila euro a testa.

"Il restauro di Collemaggio, già riconosciuto fra i 21 migliori progetti a livello europeo, ha ricevuto oggi il Grand Prix, uno dei tre premi di eccellenza - commenta Alessandra Vittorini, alla guida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e Cratere fino allo scorso agosto, ora direttore della Fondazione Scuola dei Beni e attività culturali MiBact - E' un premio all'impegno costante e appassionato che vede la Soprintendenza aquilana in prima linea nel recupero del patrimonio culturale da oltre dieci anni, un premio che include anche i tanti altri restauri di eccellenza che stanno restituendo la bellezza alla nostra città e al nostro territorio"