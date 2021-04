Restauro opere museo Barbella, accordo tra Comune Chieti e Accademia L'Aquila

La Giunta comunale di Chieti ha approvato l'intesa con l'Accademia di Belle arti dell'Aquila per l'attività di supporto per la schedatura e il restauro conservativo delle opere ospitate nel Museo Barbella di Chieti.



"L'esecutivo ha approvato una convenzione che regolerà questa importante intesa con l'Accademia - dicono il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare - Abbiamo riscontrato la disponibilità da parte dell'Accademia a iniziare una collaborazione inedita con il Comune di Chieti, senza oneri per l'Ente che mette a disposizione il suo patrimonio affinché gli studenti del corso di Restauro possano procedere alla schedatura delle opere di arte moderna e contemporanea ospitate dall'istituzione museale comunale e provvedere anche al restauro conservativo di quelle che ne hanno bisogno.

Mai prima d'ora si era creata una sinergia tale a vantaggio della città, che ci consentirà una straordinaria manutenzione dei pezzi ospitati nel nostro museo, sotto l'attenta supervisione dei docenti dell'Accademia e della Soprintendenza. Si tratta di opere di altissimo valore e prestigio che saranno schedate da addetti ai lavori e potranno anche essere oggetto di tesi di laurea e ricerche da parte dei dottorandi. Per il Comune - conclude il sindaco - è un'eccezionale occasione di manutenzione e cura del patrimonio artistico del museo, per gli studenti un'occasione di operare sul campo, mettendo a frutto la formazione di cui l'Accademia è da sempre portatrice".