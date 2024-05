Riaperta la BiblioAllegra: Un'Iniziativa Culturale per i Piccoli di Bazzano all'Aquila

“I miei complimenti all’iniziativa della BiblioAllegra della scuola dell’Infanzia di Bazzano all’Aquila che, dopo la sospensione a causa della pandemia da Covid-19, ha riaperto al prestito di libri per i piccoli studenti”.

A dirlo è l’assessore regionale con deleghe all’Istruzione e alla Cultura, Roberto Santangelo, che sottolinea:

“Mettere a disposizione degli spazi culturali a misura di bambine e bambini è il modo giusto per insegnare il valore della lettura e far apprendere il senso di responsabilità, ma stimola anche la condivisione di momenti di qualità insieme alle famiglie. Un valore sociale importante per la comunità – aggiunge Santangelo - soprattutto in relazione alla crescita delle giovani generazioni. Avrei piacere di incontrare gli organizzatori della BiblioAllegra per lavorare insieme a nuovi progetti. L’assessorato, infatti, è a disposizione degli attori che operano nel mondo della scuola e della cultura per promuovere iniziative che arricchiscono il territorio di servizi e le persone di esperienze.” conclude.