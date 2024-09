Riapertura Cantieri su Strade e Autostrade: Tutte le Informazioni su Chiusure e Viabilità

Con la conclusione del periodo estivo, Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia riaprono i cantieri a partire dal 3 settembre, portando con sé importanti novità per la viabilità. Gli interventi riguarderanno diverse tratte stradali e autostradali, con chiusure temporanee e limitazioni del traffico.

Autostrade A14, A24 e A25

Sull'A14 Bologna-Taranto, la stazione di Roseto degli Abruzzi sarà chiusa in entrata verso Pescara/Ancona dalle 22:00 di lunedì 2 settembre alle 6:00 di martedì 3 settembre, a causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sul viadotto SS150 del Vomano. Gli automobilisti potranno utilizzare la stazione di Pineto come alternativa.

Sull'A24, gestita da Strada dei Parchi, l'uscita di Teramo Est sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 21:00 del 6 settembre alle 6:00 del 7 settembre per lavori programmati.

Sull'A25 Torano-Pescara, la stazione di Cocullo chiuderà in entrata verso Roma-Teramo dalle 12:00 del 2 settembre fino alle 14:00 del 6 settembre. L’entrata consigliata per chi viaggia verso Roma-Teramo è Pratola Peligna-Sulmona.

Viabilità su Strade Statali

La strada statale 656 subirà rallentamenti all'altezza del viadotto San Martino, dove l'Anas sta eseguendo lavori sui piloni. Il traffico sarà limitato ai veicoli con un peso fino a 7,5 tonnellate. Per evitare congestioni, l'Anas consiglia percorsi alternativi attraverso via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e verso Francavilla.

Sulla Statale 16, nella suggestiva Costa dei Trabocchi, è previsto un senso unico alternato in corrispondenza dei ponti vicino alle località La Foce e Cavalluccio, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il traffico sarà gestito automaticamente da semafori.

Rimborso Pedaggi con Cashback

Autostrade per l’Italia ricorda agli utenti la possibilità di usufruire del servizio “Cashback con targa” per ottenere il rimborso dei pedaggi, anche per chi paga con contanti o carte. Grazie all’app Free To X, gli automobilisti potranno ricevere rimborsi automatici per ritardi superiori a 10 minuti causati dai cantieri, su viaggi fino a 99 chilometri.

Gli interventi previsti mirano a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione, ma si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare i propri spostamenti per minimizzare i disagi.