Riapre il Teatro simbolo del sisma: emozione e meraviglia a L’Aquila oggi

Dopo anni di ricostruzione e attesa, il Teatro San Filippo torna alla città: istituzioni e comunità celebrano un luogo identitario simbolo di cultura, memoria e rinascita

Torna a vivere uno dei luoghi più rappresentativi della memoria cittadina: a L’Aquila riapre il Teatro San Filippo, spazio simbolo del sisma del 2009 e oggi restituito alla collettività come presidio culturale e sociale. Un momento carico di significato, che segna una nuova tappa nel percorso di ricostruzione e rilancio del capoluogo abruzzese.

All’inaugurazione è intervenuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato il valore della riapertura come atto di riappropriazione collettiva e come passaggio fondamentale nella ricostruzione dell’identità culturale cittadina. Nel suo intervento ha evidenziato “lo sguardo appassionato” con cui istituzioni e cittadini hanno accompagnato questo percorso, parlando di un sentimento diffuso di orgoglio, legato alla restituzione di un luogo centrale per la vita della comunità.

Il Teatro San Filippo è stato descritto come uno spazio dalla forte identità storica, capace di coniugare tradizione e funzione sociale. Secondo il ministro, la riapertura rappresenta un tassello essenziale nel riconoscimento del ruolo culturale di L’Aquila, una città il cui valore si fonda su una profonda relazione tra storia, partecipazione e produzione artistica.

Nel corso della cerimonia è stato richiamato anche il tema della “costellazione”, filo conduttore del festival inaugurale che accompagnerà la riapertura del teatro. Un’immagine simbolica utilizzata per descrivere il ruolo della città come centro di una più ampia civiltà appenninica, capace di attrarre energie, idee e creatività. In questo contesto, è stata sottolineata la forza attrattiva del territorio aquilano, riconosciuta da artisti e operatori culturali che negli anni hanno contribuito alla sua rinascita.

Due gli elementi centrali evidenziati: da un lato la straordinaria capacità di recupero di un edificio segnato dal tempo e dagli eventi, dall’altro la dimensione della meraviglia, percepita da chiunque entri nello spazio restaurato. Un concetto che il ministro ha collegato alla tradizione culturale barocca e al valore universale dello stupore come chiave di lettura dell’arte.

Il richiamo finale alla cultura come ponte tra dimensioni diverse – evocando simbolicamente il legame tra terra e cielo – ha chiuso un intervento che ha voluto ribadire il ruolo della bellezza come motore di rinascita e coesione. La riapertura del teatro si inserisce così in un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale, restituendo alla città un luogo destinato a diventare nuovamente punto di riferimento per cittadini e visitatori.