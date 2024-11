Ricerca: Santangelo in visita a Thales Alenia, eccellenza del territorio

Visita alla Thales Alenia Space dell’Aquila per l’assessore all’Università e Ricerca, Roberto Santangelo, insediamento produttivo considerato un’eccellenza nel settore tecnologico e spaziale da oltre 40 anni. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di Paolo Costanzi, neo-direttore del dipartimento “Sociale Enti locali e Cultura” della Giunta regionale e delle delegazioni di Thales Alenia Space Italia e della Fondazione Gran Sasso Tech, Santangelo ha sottolineato l'importanza della ricerca scientifica e il ruolo cruciale dell’azienda nel progresso delle telecomunicazioni, navigazione e osservazione della Terra.

“La tecnologia è parte integrante della nostra vita quotidiana – ha affermato Santangelo - I professionisti di Thales Alenia Space stanno esplorando nuovi orizzonti nello spazio per rendere la vita sul nostro Pianeta più sostenibile, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio e al prestigio dell'Italia nel panorama internazionale”. L’Assessore ha inoltre evidenziato la rilevanza della Fondazione Gran Sasso Tech, frutto della sinergia tra il Gran Sasso Science Institute e Thales Alenia Space, come modello innovativo di ricerca: “Questo approccio collaborativo tra università e aziende può avere impatti positivi sulla crescita economica e occupazionale della nostra Regione,” ha dichiarato. Santangelo ha concluso sottolineando l'importanza di investire nella formazione dei futuri scienziati e tecnologi, ribadendo la necessità di politiche mirate per attrarre talenti e creare opportunità lavorative nel settore della ricerca in Abruzzo.