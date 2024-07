Ricerche in Corso per l'Anziano Scomparso a Rocca di Cambio

Intensificate le operazioni di ricerca per Marco Benso, 88 anni, sparito durante le vacanze. Si mobilitano le unità cinofile, droni ed elicotteri.

Un'appello urgente è stato lanciato per Marco Benso, un uomo di 88 anni che risulta scomparso da ieri mattina a Rocca di Cambio, una località montana in provincia dell'Aquila, nota per essere una meta turistica estiva.

Benso, in vacanza con la famiglia, non ha fatto ritorno alla sua casa di villeggiatura, destando preoccupazione tra i suoi cari e innescando un'immediata risposta delle autorità locali. Le operazioni di ricerca sono in pieno svolgimento e coinvolgono una vasta area attorno a Rocca di Cambio. Finora, sono stati impiegati cani da ricerca, droni ed elicotteri per pattugliare la zona montuosa, ma senza risultati concreti.

Le Operazioni di Ricerca

La Prefettura ha attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, un protocollo che coordina gli sforzi delle forze dell'ordine e delle organizzazioni di soccorso. Nel pomeriggio di ieri, si è tenuta una riunione presso la Cabina di regia per fare il punto sulle operazioni. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di vari enti, tra cui la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per coordinare le risorse e le strategie di ricerca.

A seguito della riunione, è stato deciso di diffondere pubblicamente la foto di Marco Benso, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo o avere informazioni utili sul suo possibile avvistamento. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notizie a contattare il Numero Unico per le Emergenze (NUE) 112.

Appello alla Comunità

La comunità di Rocca di Cambio, conosciuta per il suo spirito di solidarietà, si è stretta attorno alla famiglia Benso, offrendo supporto nelle ricerche. La scomparsa di Marco Benso ha mobilitato non solo le autorità locali ma anche volontari che si sono uniti alle operazioni di ricerca.

Marco Benso è descritto come un uomo robusto, con capelli grigi e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una giacca blu e pantaloni beige. Gli amici e la famiglia descrivono Marco come una persona socievole e attiva, rendendo la sua scomparsa ancora più preoccupante.

Ulteriori Sviluppi

Le autorità non escludono alcuna pista, compresa la possibilità che l’anziano possa essersi perso durante una passeggiata nei boschi circostanti. Rocca di Cambio, situata nel Parco Regionale Sirente-Velino, offre numerosi sentieri escursionistici, ma la natura selvaggia della zona può rappresentare un rischio per chi non è adeguatamente preparato.

Le ricerche proseguiranno in modo intensivo anche nelle prossime ore, con l’ausilio di ulteriori volontari e mezzi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

L'intera comunità spera in un esito positivo e nella rapida soluzione di questo caso, che ha toccato profondamente i residenti e i villeggianti di Rocca di Cambio. La famiglia di Marco Benso, visibilmente provata, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e lancia un appello a chiunque possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità.

Il caso di Marco Benso è seguito con grande attenzione, e aggiornamenti saranno forniti man mano che emergeranno nuove informazioni. Nel frattempo, le speranze restano vive e le ricerche continuano senza sosta.