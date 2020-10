Ricostruzione L'Aquila, approvato dalla Giunta progetto nuovo Ponte di Belvedere

“L’Aquila avrà un nuovo ponte Belvedere”. A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco, con delega alla ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, dopo l’approvazione da parte della giunta comunale, riunitasi in video conferenza, del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importante infrastruttura.

“Siamo di fronte a un punto cruciale per il futuro della nostra comunità. – sottolineano Biondi e Daniele – Sarà realizzata un’opera attesa da anni, fondamentale sia per ripristinare la viabilità dell’area sia per ricucire, non solo in termini architettonici e urbanistici, con eleganza e sobrietà un collegamento importante tra il centro storico e il resto della città”.

“L’iter per il nuovo ponte viaggerà parallelamente a quello della demolizione dell’esistente affinché non si perda neanche un giorno utile per procedere alla ricostruzione, che avverrà attraverso la procedura dell’appalto integrato. Contiamo, se non vi saranno contrattempi, di avere già entro la fine dell’anno il nome dell’impresa esecutrice, che avrà circa otto mesi per riconsegnare i lavori ”.

4,8 milioni il costo complessivo delle opere, che saranno realizzati secondo l’ipotesi progettuale proposta dalla Breng bridge engineering. La soluzione individuata, quella del ponte “strallato”, “presenta la massima modernità formale, caratterizzandosi come un forte segno distintivo della città ed una vera e propria piattaforma aerea di belvedere sulla valle. – è scritto nella delibera approvata dall’esecutivo - La semplicità dello schema strutturale e la leggerezza garantiscono il minimo scostamento dal modello teorico, su cui fondare le valutazioni di comportamento statico e dinamico”.