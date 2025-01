Riduci la spesa dei rifiuti: scopri il nuovo sistema che sostituisce la TARI

La transizione dalla TARI alla Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP) premia i cittadini che producono meno rifiuti e differenziano correttamente, offrendo vantaggi economici e ambientali.

In molte città italiane, la gestione dei rifiuti sta subendo una significativa trasformazione. La tradizionale Tassa sui Rifiuti (TARI) viene progressivamente sostituita dalla Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP), un sistema che incentiva comportamenti più responsabili e sostenibili.

Cos'è la TARIP e come funziona?

La TARIP si basa sul principio "Pay As You Throw" (paga per ciò che getti), dove la tariffa è calcolata in base alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prodotti. Questo metodo prevede due componenti principali:

Quota fissa : determinata dalla superficie dell'immobile, copre i costi base del servizio di raccolta.

Quota variabile: dipende dal numero di svuotamenti del contenitore dei rifiuti indifferenziati, monitorati tramite dispositivi elettronici. Ogni utente ha un numero minimo di svuotamenti inclusi; eventuali svuotamenti aggiuntivi comportano costi extra.

Vantaggi della TARIP

Questo sistema premia i cittadini che riducono la produzione di rifiuti e partecipano attivamente alla raccolta differenziata, offrendo benefici economici e contribuendo alla tutela dell'ambiente. Attualmente, circa 1.117 comuni italiani hanno adottato la TARIP, coinvolgendo circa 8,1 milioni di abitanti, con una maggiore diffusione nel Nord Italia.

Come adattarsi al nuovo sistema

Per ottimizzare i vantaggi della TARIP, è consigliabile:

Differenziare correttamente : separare i materiali riciclabili da quelli non riciclabili per ridurre il volume dei rifiuti indifferenziati.

Esporre il contenitore solo quando pieno : limitare gli svuotamenti del secco non riciclabile può diminuire i costi associati.

Informarsi sulle regole locali: ogni comune può avere specifiche indicazioni sulla raccolta differenziata; essere aggiornati aiuta a evitare errori.

La transizione dalla TARI alla TARIP rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini.