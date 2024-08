Rifiuti Interrati Sotto un Piazzale: Denunciato il Titolare della Ditta di Costruzioni

I Carabinieri Forestali di Lanciano hanno scoperto l'interramento illecito di rifiuti speciali sotto un piazzale in costruzione in un'area residenziale di Fossacesia. Dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini e della polizia locale, i militari hanno verificato che residui di materiali da costruzione, tra cui muratura e cemento, erano stati sepolti sotto il piazzale, destinato a servire un condominio, per un’estensione di circa 100 metri quadrati.

Il titolare della ditta responsabile dei lavori è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti speciali, reato che prevede pene che vanno dall’arresto per un periodo compreso tra tre mesi e un anno, fino a un’ammenda che varia da 2.600 a 26.000 euro. Le autorità riferiscono che l’indagato si è mostrato collaborativo e ha promesso di rimuovere i rifiuti e smaltirli legalmente a proprie spese.