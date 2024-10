Rilancio delle aree sismiche in Abruzzo: innovazione e ricerca al centro

La Regione Abruzzo si prepara a diventare un polo di innovazione e ricerca per il rilancio delle aree colpite dai terremoti, con il supporto degli Atenei.

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle regioni colpite dai terremoti, Guido Castelli, ha recentemente annunciato l’avvio di una fase di rinnovamento nelle aree colpite dai sismi del centro Italia, tra cui l'Abruzzo. Questa fase prevede iniziative che mirano a trasformare l'Appennino centrale in un centro di ricerca e innovazione, per valorizzare i territori colpiti e rilanciare le loro economie. In merito, l'assessore regionale al Welfare e Cultura, Roberto Santangelo, ha accolto con entusiasmo queste dichiarazioni, sottolineando il grande potenziale per la regione.

Santangelo ha dichiarato: “Questa è un'opportunità straordinaria per le nostre comunità. Il coinvolgimento di enti e istituzioni nella costruzione di una rete solida permetterà di rendere la nostra regione più competitiva sul mercato globale.” L'assessore ha poi evidenziato l'importante ruolo che giocheranno gli Atenei abruzzesi in questo contesto, specialmente in campo scientifico e tecnologico.

Uno dei progetti più significativi che sorgerà a Teramo è la creazione del Centro Europeo Agri-BioSERV, un incubatore di nuove imprese focalizzato su settori chiave come l'agroalimentare, il sanitario e il biomedicale. Questo centro sarà una delle pietre miliari del piano di rilancio, promuovendo la ricerca scientifica e offrendo nuove opportunità per i giovani e le imprese locali.

Santangelo ha aggiunto che la Regione Abruzzo è pronta a collaborare con il Governo per sfruttare al meglio queste opportunità. Il focus sarà sull'attrazione di capitali e sulla creazione di nuovi posti di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Iniziative come queste, sostiene Santangelo, possono offrire una prospettiva di rinascita per le zone colpite, favorendo la crescita e il rilancio economico di territori che per troppo tempo hanno sofferto le conseguenze del sisma.

In conclusione, l'assessore Santangelo ha rimarcato l'importanza di agire in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per garantire il successo del piano di rilancio delle aree del cratere, puntando sull'innovazione, la formazione e la creazione di nuove imprese. Le prospettive, grazie a questi progetti, sono promettenti, e la sfida sarà quella di trasformare la visione in realtà, restituendo ai territori colpiti una nuova speranza di sviluppo duraturo.