Rinascita Storica nel Cuore della Città con il "Parco-Museo"

Nell'antica area del campo Rampigna di Pescara, un ambizioso progetto sta per prendere vita, portando alla luce la storia millenaria della città. Finanziato con 6 milioni di euro dal Ministero, il progetto mira a riportare alla luce la necropoli medievale e le mura della Fortezza cinquecentesca, trasformando l'area in un suggestivo "parco-museo".

Le attività preliminari, che hanno incluso lo sfalcio e la preparazione dell'area archeologica, sono state recentemente completate. Queste operazioni sono fondamentali per rendere visibili le tracce dei precedenti scavi e consentire agli esperti di condurre rilievi e valutazioni necessari alla progettazione dello scavo archeologico completo.

Presenti sul campo durante questa fase cruciale sono stati la Soprintendente Cristina Collettini, il sindaco Carlo Masci, il Rup Aldo Giorgio Pezzi e l'archeologo Eugenio Di Valerio, che ha supervisionato da vicino la preparazione dell'area.

La Soprintendente ha dichiarato: "Stiamo collaborando strettamente con l'amministrazione comunale per garantire che l'intervento proceda nei tempi previsti, come promesso alla città. Una volta completata questa fase, inizieremo le attività di progettazione dello scavo archeologico, che sono state precedute dall'analisi dei risultati dei saggi già condotti e da rilievi dettagliati per comprendere meglio la stratigrafia del sottosuolo e le falde acquifere."