Rincari del 12% nelle Bollette del Gas a Ottobre: 159 Euro in più per ogni Famiglia

Aumenta la spesa per le bollette del gas per le famiglie in tutela per i consumi di ottobre 2023, registrando un incremento del 12% rispetto al mese precedente, secondo quanto comunicato da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Questo aumento è principalmente causato dall'incremento dei costi legati alla materia prima del gas naturale, che è cresciuta del 7,9%, e all'aumento dei costi di trasporto e gestione del contatore, in aumento del 4,1%. Questo incremento è tipico della stagione invernale, quando gli oneri di stoccaggio aumentano per garantire la piena funzionalità degli stoccaggi durante il periodo di maggior utilizzo.

Tuttavia, restano invariati gli oneri generali nelle bollette. Nel complesso, la spesa annuale per il gas per una famiglia tipo nell'anno scorrevole (da novembre 2022 a ottobre 2023) ammonta a circa 1.457 euro, al netto delle imposte, registrando un calo del 14,4% rispetto all'anno precedente (da novembre 2021 a ottobre 2022).

Il rincaro del 12% approvato da Arera comporterà una spesa annuale aggiuntiva di 159 euro per ogni famiglia, portando la bolletta del gas a un totale di 1.486 euro all'anno per un nucleo familiare, a condizione che i prezzi rimangano costanti. Questa decisione ha generato preoccupazioni, soprattutto in vista del periodo invernale, quando si registra l'80% dei consumi di gas delle famiglie.

Il Codacons ha dichiarato che il conflitto in corso in Israele ha avuto un impatto diretto sulle tariffe del gas, portando a questo aumento dei costi per le famiglie italiane. Pertanto, il Codacons ha sollecitato il governo a prorogare il mercato tutelato almeno per tutto il 2024 per contrastare gli aumenti e aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi di gas nei mesi invernali.

Per affrontare questi rincari e risparmiare sui consumi di gas, il Codacons ha lanciato una campagna di autoriduzione dei consumi, offrendo alcuni semplici consigli, tra cui la riduzione della temperatura dei termosifoni, la preferenza per la doccia rispetto alla vasca da bagno, il corretto uso della cucina e dei fornelli, e altre pratiche che possono contribuire a ridurre i costi energetici delle famiglie.