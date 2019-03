Risarcimenti a familiari vittime dei terremoti 2009 e 2016, domani presentazione proposta di legge

Domani, martedì 12 marzo, ore 11.30, presso la sala stampa di Montecitorio, sarà presentata una proposta di legge che prevede un risarcimento economico ai famigliari delle vittime dei terremoti, alla presentazione saranno presenti: Graziano Delrio, presidente del Gruppo Pd; Stefania Pezzopane, prima firmataria della proposta di legge; Chiara Braga, capogruppo Dem in commissione Ambiente; Fabio Melilli, componente della commissione Bilancio; rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime dei terremoti dell’Aquila e di Amatrice.

Una proposta di legge che intende dare finalmente una risposta a tutte le famiglie delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, che ha colpito in particolare la città de L’Aquila, e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La Pdl, in particolare, che giunge nel decennale del terremoto nel capoluogo abruzzese, prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per erogare i benefici economici per i familiari delle persone decedute in occasione di questi drammatici eventi.