Rischio paralisi per il Co.re.Com Abruzzo, ancora da nominare il sostituto del presidente Lucci

Il presidente Lucci è decaduto dal Settembre scorso, dal quel dì, il CORECOM, pur avendo un dirigente e personale in grado di assolvere a tutti gli atti amministrativi, non ha ancora provveduto a liquidare i cittadini che hanno visto riconosciuti i propri diritti, né tantomeno informano delle risultanze delle istanze quei cittadini che tramite il Corecom le hanno inoltrate. Altra situazione difficile da comprendere è come mai i restanti due componenti del comitato pur avendo la facoltà di operare regolarmente, non lo stiano facendo.

Quindi, come mai il Corecom, pur trovandosi nella condizione di operare, anche in assenza del presidente, è praticamente fermo? Da ultimo, il bando per il nuovo presidente c’è o non c’è?