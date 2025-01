Risparmio sulla luce: scopri come ottenere uno sconto di 113 euro annui

Nuove opportunità per tagliare i costi dell’energia grazie al regime a tutele graduali destinato a milioni di utenti vulnerabili.

Le bollette dell’energia elettrica e del gas rappresentano una delle spese più pesanti per le famiglie italiane, aggravata dagli aumenti degli ultimi anni. Tuttavia, esistono soluzioni per ridurre l’importo complessivo e rendere più sostenibili i consumi domestici. Uno strumento particolarmente vantaggioso è il servizio a tutele graduali, un regime transitorio che durerà fino al 31 marzo 2027 e promette un risparmio annuale di 113 euro.

Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera) approverà presto le nuove modalità di accesso a questa opportunità. Il servizio è rivolto a oltre 11 milioni di utenti vulnerabili, ovvero coloro che si trovano in condizioni economiche o sociali delicate.

Ma chi può beneficiare esattamente di questa misura? Il supporto è destinato agli over 75, ai disabili, a chi risiede in isole minori non collegate alla rete principale, a chi vive in aree colpite da calamità naturali e a chi versa in difficoltà economiche. Per accedere al servizio, sarà possibile fare domanda dal mese di febbraio fino al 30 giugno, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sui siti ufficiali dei fornitori di energia.

Questa misura di risparmio è stata introdotta grazie a un emendamento promosso dal deputato Alberto Gusmeroli, che ha dichiarato: «Abbiamo creato le condizioni per ridurre significativamente le bollette di milioni di consumatori vulnerabili». Ha aggiunto che anche coloro che sono attualmente nel mercato libero, spesso più costoso rispetto ad altri, o nel mercato tutelato potranno scegliere di passare al sistema a tutele graduali, oggi considerato il più vantaggioso dal punto di vista economico.

La vera novità sta proprio nell’ampliamento della platea: mentre in precedenza solo i clienti non vulnerabili potevano scegliere tra mercato libero e servizio a tutele graduali, ora questa opzione sarà aperta anche agli utenti vulnerabili, aumentando le possibilità di risparmio per una fetta ancora più ampia di cittadini.