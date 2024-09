Rissa alla Nave di Cascella: 14enne arrestato per resistenza alle autorità

L'alterazione dovuta all’abuso di alcol lo ha reso non collaborativo, scatenando una reazione violenta e il tentativo di fuga dagli agenti.

Un tranquillo sabato sera è stato interrotto da un episodio di violenza tra giovanissimi nei pressi della Nave di Cascella, luogo di ritrovo nel cuore della città. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite violenta tra adolescenti. Una volta sul posto, hanno identificato un 14enne che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, si è mostrato subito poco collaborativo.

Alla vista delle forze dell’ordine, il ragazzo ha tentato di sottrarsi al controllo, assumendo un atteggiamento ostile e cercando in ogni modo di sfuggire alla presa degli agenti. Nonostante la giovane età, il 14enne ha opposto una forte resistenza, rendendo necessario l’intervento congiunto di più pattuglie per poterlo immobilizzare.

Con grande difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare il minorenne, conducendolo poi in questura per le operazioni di identificazione. Durante tutto il tragitto, il giovane ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, rifiutando di collaborare con le forze dell’ordine. Dopo un accurato accertamento sulla sua identità e il completamento delle formalità di rito, il 14enne è stato dichiarato in stato di arresto, colto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato quindi messo a disposizione della procura per i minorenni dell’Aquila, che dovrà ora decidere le misure da adottare in relazione al suo comportamento. La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini, non solo per l’età dei protagonisti coinvolti, ma anche per il crescente fenomeno dell'abuso di alcol tra i minorenni.

Gli episodi di violenza giovanile e il consumo smodato di bevande alcoliche nei luoghi di aggregazione continuano a rappresentare una problematica sempre più frequente. La polizia locale ha ribadito l'importanza di intensificare i controlli nelle zone di maggiore ritrovo giovanile, soprattutto durante i fine settimana, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di pericolo.

Nel frattempo, le autorità stanno valutando ulteriori interventi mirati alla sensibilizzazione e prevenzione dell’abuso di alcol tra i giovanissimi, coinvolgendo le scuole, le famiglie e le associazioni del territorio.