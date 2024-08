Rissa durante la partita di calcio a 5: 15 denunciati e divieto di accesso agli eventi sportivi

Quindici persone sono state denunciate per rissa aggravata e altrettante hanno ricevuto il divieto di partecipare a eventi sportivi, a seguito degli episodi di violenza avvenuti il 27 aprile scorso nel palasport "Serafini" dell'Incoronata. Gli scontri si sono verificati durante la partita degli ottavi di finale dei play-off del campionato di Serie B di calcio a 5, che vedeva contrapposti il Futsal Sulmona e il Terzigno.

I disordini sono scoppiati quando, sul risultato di 4 a 0 in favore del Sulmona, circa trenta tifosi campani hanno scavalcato il parapetto del settore pubblico e sono scesi in campo. La situazione è degenerata rapidamente, con i tifosi che hanno iniziato a lanciare sedie contro avversari e sostenitori della squadra locale. La polizia e i carabinieri, intervenuti prontamente, hanno faticato non poco a ristabilire l’ordine.

Nel caos, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito in pieno volto da una sedia. Fortunatamente, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e non è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Successivamente, la polizia ha avviato un’indagine per identificare i responsabili, ascoltando le testimonianze dei presenti. Il risultato di queste indagini ha portato alla denuncia di quindici dei tifosi campani coinvolti. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo sulla vicenda, mentre il Questore dell'Aquila, Enrico De Simone, ha emesso un provvedimento di DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti degli indagati, impedendo loro di entrare negli stadi e partecipare a qualsiasi evento sportivo.