Rissa tra Extracomunitari al Parco del Castello dell'Aquila: Bottiglie di Vetro contro i Passanti

Nel cuore dell'Aquila, al Parco del Castello, si è scatenata una violenta rissa tra extracomunitari, con bottiglie di vetro utilizzate come armi contro i passanti. L'incidente ha avuto luogo mentre le affollate vie del centro erano impegnate nell'Aperitivo della Vigilia.

Secondo quanto riferito da numerosi testimoni oculari, circa 4 o 5 giovani, presumibilmente in stato di ubriachezza, si sono scontrati violentemente di fronte a gruppi di persone e famiglie che si erano radunate in centro per partecipare alle festività natalizie.

La situazione è degenerata quando alcuni di loro hanno preso di mira altre persone, continuando a scagliare bottiglie di vetro in strada contro i passanti terrorizzati. Le forze dell'ordine sono state prontamente allertate dagli spettatori preoccupati.

Un testimone aquilano ha raccontato: "Mio malgrado ho assistito alla scena mentre passavo con la mia famiglia. Una delle bottiglie mi è arrivata sul piede, un'altra mi ha sfiorato. Ho avuto paura per mia figlia, quindi ci siamo allontanati subito e abbiamo chiamato le forze dell'ordine."

Il gruppo di protagonisti della rissa si è quindi dato alla fuga tra le affollate vie del centro, dove numerose pattuglie stanno monitorando attentamente la situazione fin dalle prime ore del mattino. La comunità è in allerta mentre le autorità locali cercano di mantenere il controllo e garantire la sicurezza durante le festività.