Ristorante Chiuso per Gravi Carenze Igienico-Sanitarie: Sequestrati 6 Kg di Carne e Pesce

Gravi carenze igienico-sanitarie hanno portato alla chiusura immediata di un'attività di ristorazione da parte del servizio igiene degli alimenti di origine animale della Asl. Durante il controllo, sono stati sequestrati e avviati alla distruzione circa 6 kg di carne e pesce congelati, privi degli elementi identificativi necessari per la rintracciabilità. Sono state inoltre elevate sanzioni per le violazioni amministrative riscontrate.

Nel corso dell'operazione, condotta ieri sera in centro dalla polizia in collaborazione con la Asl, la polizia locale e l'ispettorato del lavoro, sono stati monitorati un bar e tre locali di ristoro. In un'altra attività commerciale sono state rilevate difformità minori, per le quali sono state emesse prescrizioni che verranno verificate nei prossimi giorni.

Gli ispettori del lavoro hanno rilevato due irregolarità riguardanti la mancata autorizzazione degli impianti di videosorveglianza. In un altro esercizio pubblico di ristorazione, è stata constatata la presenza illecita di due lavoratori, uno dei quali clandestino, e pertanto è stata disposta la chiusura differita del locale.