Ristoratore Arrestato con Oltre un Chilo di Droga: Locali Sequestrati

Operazione dei Carabinieri a Barrea, 42enne Trovato con Hascisc, Marijuana e Cocaina. Sequestrati Locali e Materiale per Spaccio.

Un ristoratore di Barrea è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della Stazione di Pescasseroli, coadiuvati dai colleghi di Villetta Barrea e del Nucleo cinofili di Chieti. L'uomo, un 42enne della zona, è stato trovato in possesso di oltre un chilo di hascisc, circa 140 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina. L'operazione ha coinvolto anche una perquisizione personale e domiciliare, estesa all’attività di ristorazione di Barrea, i cui locali sono stati temporaneamente sequestrati.

Parte dello stupefacente rinvenuto era già suddiviso in porzioni e dosi singole, suggerendo l'intenzione di utilizzarlo per attività di spaccio nella zona. I carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Sulmona, hanno ritrovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento, tagli e pesatura, indicativo dell'organizzazione dell'attività illegale.

Nel corso delle perquisizioni, sono emersi anche appunti vari e la somma contante di 1.700 euro, ritenuti connessi all'attività di spaccio. Il Comando provinciale dei carabinieri ha sottolineato che questa operazione rappresenta uno dei risultati più concreti ottenuti recentemente nella lotta al traffico di droga nell’Alto Sangro da parte dei militari della Compagnia di Castel di Sangro.