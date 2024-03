Risultati Elettorali in Abruzzo: Assessori Confermati e Sorprese alle Urne

Nell'analisi del voto in Abruzzo, che ha visto la vittoria di Marco Marsilio, emergono dati significativi sulle nomine dei consiglieri regionali. Quattro assessori regionali uscenti sono stati confermati come consiglieri regionali, mentre altri tre sono stati bocciati dalle urne, tra cui quello alla Sanità. Tre donne sono state elette nella nuova assemblea regionale, mentre la Lega ha perso otto consiglieri rispetto alle elezioni del 2019.

Tra i 19 consiglieri confermati, ci sono diversi nomi noti, tra cui Emiliano Di Matteo, Vittorio D'Incecco, e Emanuele Imprudente della Lega, e Lorenzo Sospiri e Daniele D'Amario di Forza Italia. Diverse personalità hanno ottenuto preferenze minime, come il caso di Diana Sterlecchini e Giulia Leone.

Tuttavia, alcuni consiglieri uscenti non sono stati rieletti, inclusi Nicoletta Verì e Pietro Quaresimale della Lega, e Mauro Febbo di Forza Italia. Alcuni cambi di partito non hanno giovato a candidati come Sara Marcozzi e Marco Cipolletti.

Tra i nuovi ingressi, spiccano nomi come Antonio Di Marco del Partito Democratico, Enio Pavone di Azione, e diversi esponenti di Abruzzo Insieme. Altri, come l'ex assessore Paolo Gatti e l'ex sindaco Alessio Monaco, tornano in Consiglio dopo diversi anni.

Nonostante le aspettative, alcuni ex consiglieri, come Ezio Stati, Benigno D'Orazio e Luciano Monticelli, non sono riusciti a rientrare in Consiglio. Alcuni candidati noti, come l'ex sindaco Marco Alessandrini e l'ex assessore regionale Marinella Sclocco, hanno subito bocciature significative.