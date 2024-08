Ritorna il Caldo: Afa nel Weekend, Ma Attenzione ai Temporali Intensi

L’estate riprende vigore sull’Italia dopo una breve tregua dal caldo e dall’afa. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone è in fase di rinforzo, portando a un aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere punte di 35 gradi. Nonostante il ritorno del bel tempo, non mancheranno i temporali di calore, soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone montuose, con possibili fenomeni intensi.

Giovedì 22 agosto: al Nord il cielo sarà variabile con nubi sparse, schiarite e qualche rovescio isolato sui rilievi alpini e appenninici. Al Centro, prevalenza di sole, ma con possibilità di rovesci in Appennino, soprattutto sulle aree tosco-emiliane e lazio-abruzzesi, in esaurimento serale. Al Sud, tempo stabile con qualche nuvola sull’Appennino e nelle zone interne della Sicilia, dove si attendono rovesci in attenuazione in serata. In Sardegna il cielo sarà prevalentemente sereno.

Venerdì 23 agosto: il bel tempo continuerà a dominare la scena. Al Nord prevalenza di sole, con qualche nube sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Al Centro, cielo sereno salvo locali variazioni sull’Appennino abruzzese, mentre al Sud il sole sarà protagonista, con qualche addensamento sui rilievi campani e calabresi. In Sicilia, nubi e temporali isolati nelle aree interne, in attenuazione in serata. In Sardegna, tempo stabile e soleggiato.

Weekend di caldo intenso: l’ultimo fine settimana di agosto sarà caratterizzato da un ulteriore aumento delle temperature, con picchi fino a 37 gradi al Sud. Tuttavia, a partire da domenica 25 agosto, l’avvicinamento di un fronte atlantico potrebbe portare un incremento della variabilità al Nord, con temporali sulle Alpi e, localmente, sulle pianure piemontesi.

Torna il maltempo: dalla prossima settimana, l’instabilità potrebbe fare nuovamente capolino, soprattutto al Nord e in Sardegna, con temporali che potrebbero estendersi fino al Centro-Sud entro martedì 27 agosto. Le temperature subiranno un calo, anche se non si esclude un nuovo rinforzo dell’anticiclone che riporterebbe condizioni più stabili a metà settimana, a partire dalle regioni settentrionali.