Ritorna l'Estate, da giovedì sole e temperature in rialzo su tutta la penisola

La depressione mediterranea che fino a mercoledì influenzerà il tempo su alcune delle nostre regioni tenderà ad indebolirsi dalla seconda parte della settimana e a spostarsi dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Africa.

Contemporaneamente l'alta pressione tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale e il tempo a migliorare con temperature in deciso aumento. Scampoli di Estate sono nuovamente pronti a farci visita.

METEO GIOVEDÌ.

Sarà una giornata stabile e in larga parte soleggiata, salvo una residua variabilità limitata all'estremo Sud peninsulare, dove non escludiamo gli ultimi fugaci piovaschi tra Salento e Calabria ionica.

Le temperature saranno in ripresa, tanto che sulla Val Padana si potranno toccare punte di 26/28°C, anche qualche grado in più sulle regioni tirreniche, in Puglia e localmente su Sardegna e Sicilia.

TENDENZA SUCCESSIVA.

La depressione mediterranea si sposterà verso il Nord Africa e la pressione sul Mediterraneo centrale sarà in aumento.

La giornata di venerdì trascorrerà all'insegna del tempo decisamente stabile e soleggiato con temperature in rialzo ancora di qualche grado, tanto che sulle centrali tirreniche, Puglia e isole maggiori si potranno toccare i 30-31°C, poco meno sulla Val Padana.

Scenario che si prospetta del tutto analogo anche durante il prossimo weekend, destinato a trascorrere all'insegna dell'alta pressione con bel tempo e clima estivo