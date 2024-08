Ritrovata una traccia che alimenta le speranze di trovare l'ex manager scomparso

Continuano senza sosta le ricerche di Marco Benso, l'ex manager romano di 88 anni scomparso ormai da 14 giorni. Una traccia fiutata dai cani delle unità cinofile del gruppo Animal Protection, provenienti dalla provincia di Taranto, ha riacceso le speranze di ritrovare l'anziano. La traccia è stata rilevata lungo il sentiero che da Fonte Avignone porta alle Grotte di Stiffe, a circa 3 chilometri dal punto in cui l'uomo è stato visto per l'ultima volta il 29 luglio.

Benso, che si trovava nella sua casa di vacanza, è uscito a piedi quella mattina per prendere un caffè in piazza, ma non è mai più tornato. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, coinvolgono circa sessanta persone, tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, supportati da unità cinofile. Tuttavia, le alte temperature stanno rendendo le operazioni particolarmente difficili, complicando il lavoro dei cani impegnati nelle ricerche.

Il giorno della scomparsa, Benso indossava una maglietta rossa "Nike" con la scritta "Just do it", pantaloncini rossi, calzini bianchi e scarpe da trekking scure. Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero unico per le emergenze 112 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi al numero 388/1894493.