Ritrovato Sano e Salvo: Anziano Scomparso Trovato a Chieti Scalo

Un sospiro di sollievo per i familiari di Giuseppe Tocco, il 79enne di cui si erano perse le tracce. L'uomo, la cui scomparsa aveva innescato le ricerche da lunedì mattina, è stato ritrovato a Chieti Scalo, precisamente in zona il Cavallino.

Secondo quanto riportato dai familiari, Tocco si trova in buone condizioni di salute, ma per precauzione è stato trasportato all'ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti.

La scomparsa di Giuseppe Tocco era stata segnalata dopo che l'uomo era uscito dalla sua abitazione in via L'Aquila, proprio allo Scalo, senza fare ritorno. Immediatamente, i parenti avevano lanciato l'allarme e diffuso la sua foto sui social media, dando il via alle operazioni di ricerca.