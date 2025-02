Rocky Marciano: la leggenda del pugile italo-americano rivive in un nuovo progetto artistico

Un team di artisti italiani, guidati da Carmine Di Giandomenico, Francesco Colafella e il maestro Tanino Liberatore, si unisce per raccontare la vita del leggendario pugile Rocky Marciano in un'opera che intreccia fumetto e biografia, offrendo una prospettiva inedita sulla sua straordinaria carriera.

Il 1º settembre 1923, a Brockton, nel Massachusetts, nasceva Rocco Francis Marchegiano, destinato a diventare una leggenda della boxe con il nome di Rocky Marciano. Figlio di immigrati italiani, Marciano è l'unico pugile nella storia dei pesi massimi a ritirarsi imbattuto, con un record di 49 vittorie, di cui 43 per KO.

La sua storia continua a ispirare generazioni, e ora un nuovo progetto intitolato "Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano" mira a celebrare la sua vita e carriera. Presentato durante l'ultima edizione di Lucca Comics & Games, il progetto ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fumetto e boxe. Gli autori coinvolti, Carmine Di Giandomenico, Francesco Colafella e il maestro Tanino Liberatore, hanno unito le loro competenze per offrire una narrazione unica.

Di Giandomenico ha espresso la sua ammirazione per la figura del pugile come simbolo di resilienza, sottolineando l'importanza di restare in piedi di fronte alle sfide della vita. Colafella, dal canto suo, ha coltivato fin dall'infanzia l'idea di raccontare il mito di Marciano, trovando in questa collaborazione l'opportunità di dare forma al suo progetto. Il coinvolgimento di Liberatore ha aggiunto una terza prospettiva artistica, arricchendo ulteriormente l'opera.

Il titolo del progetto, "Souzie-Q", fa riferimento a un colpo caratteristico di Marciano, il "Suzie Q", un potente diretto destro che spesso metteva fine ai suoi incontri. L'opera mira a offrire una visione sfaccettata della vita del campione, esplorando non solo i suoi successi sul ring, ma anche le sfide personali e le radici culturali che hanno plasmato la sua identità.

La pubblicazione di "Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano" è prevista per l'autunno, sia in libreria che in fumetteria, offrendo ai lettori un'opportunità unica di immergersi nella vita di una delle figure più iconiche della boxe mondiale.

Questo progetto rappresenta un omaggio significativo a Marciano, sottolineando l'impatto duraturo della sua eredità nel mondo dello sport e della cultura popolare.