Roma brinda ai 5 milioni: maxi vincita Lotteria Italia riaccende l’entusiasmo nazionale

La Capitale conquista il premio più alto dell’edizione 2025, mentre il Lazio domina anche nelle altre fasce di vincita, trainato da vendite record e numeri in crescita.

Roma torna al centro della scena della Lotteria Italia, grazie al primo premio da 5 milioni di euro dell’edizione 2025, finito nella Capitale con il biglietto serie T 270462. Un risultato che riporta il riconoscimento massimo a Roma dopo quattro anni di assenza, confermando il forte legame tra la città e una delle manifestazioni a premi più seguite del Paese.

Il Lazio si conferma protagonista anche nelle altre posizioni di vertice. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato centrato a Ciampino, sempre in provincia di Roma, con il biglietto serie E 334755. La geografia delle vincite prosegue poi fuori regione: il terzo premio da 2 milioni di euro è stato assegnato a Quattro Castella, nel Reggiano, grazie al tagliando serie L 430243. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro ha fatto tappa in Sardegna, a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio da 1 milione di euro è stato venduto ad Albano Laziale, con il biglietto serie Q 331024.

Il bilancio complessivo dei premi di prima categoria sorride nettamente al Lazio, che incassa 8,5 milioni di euro. Dopo due edizioni prive di vincite milionarie, la regione torna protagonista, replicando un risultato già visto nella Lotteria Italia 2021. Dal 2000 a oggi, si tratta della nona volta in cui il Lazio conquista il primo premio, rafforzando il proprio primato nazionale e lasciando alle spalle la Lombardia, ferma a cinque successi.

A sostenere questo primato contribuiscono anche i dati sulle vendite. Con oltre 1,7 milioni di biglietti venduti, il Lazio si conferma la prima regione d’Italia. Roma guida la classifica delle province con 1.376.590 tagliandi, pari a circa il 14% del totale nazionale, un dato che testimonia la centralità della Capitale e la costante partecipazione del pubblico.

Nel complesso, l’edizione 2025 ha distribuito 306 premi per un valore totale di 22.688.000 euro. Oltre ai cinque premi principali, sono stati assegnati 30 premi da 100 mila euro, 60 da 50 mila euro e 210 da 20 mila euro, con un incremento delle vendite superiore al 10% rispetto all’anno precedente. Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono stati inoltre destinati 188 mila euro complessivi.

Il quadro delle vincite si completa infine con il premio speciale da 300 mila euro, attribuito al biglietto serie M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, chiudendo un’edizione caratterizzata da numeri in crescita e da una forte distribuzione territoriale delle vincite.